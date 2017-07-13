"Вчера был прощальный вечер с Ванечкой. Похороны в пятницу. Все в шоке и в растерянности. Я все еще не могу себе место найти, душа болит, а сердце плачет!" - поделился с DELFI Репортером житель Лиепаи Элмар Мамедов.