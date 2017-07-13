ФОТО ОЧЕВИДЦА: Светлая память тебе, Ванечка...

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер Сотни зажжённых свечей, воздушные шары и игрушечные машинки у подъезда дома, где жил пятилетний Ваня. Именно отсюда он вышел рано утром 1 июля и пропал. Вчера жители Лиепаи простились с погибшим мальчиком. "Вчера был прощальный вечер с Ванечкой. Похороны в пятницу. Все в шоке и в растерянности. Я все еще не могу себе место найти, душа болит, а сердце плачет!" - поделился с DELFI Репортером житель Лиепаи Элмар Мамедов.

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