В понедельник, 12 июня, в Марупе можно было наблюдать необычную картину - неизвестный закинул на стационарный фоторадар покрышку, тем самым "нейтрализовав" его.

"Установленный в Марупе фоторадар к празднику Лиго готов. Судя по всему, праздник будет проходить с соблюдением всех традиций, в том числе с костром", - иронизирует Андрис, который проезжал сегодня мимо и прислал в редакцию эту фотографию.

В CSDD DELFI Репортеру сообщили, что стационарный фоторадар в Марупе работает в обычном режиме и его работе ничто не мешает.

Отметим, что это уже не первый раз, когда в Марупе "издеваются" над фоторадарами. DELFI Репортер уже сообщал о том, что в апреле на Рижской окружной дороге возле Яунмарупе, по непонятным причинам сгорел стационарный радар. И здесь тоже не обошлось без покрышек. В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что горел стационарный фоторадар и находившиеся рядом покрышки на площади один квадратный метр. В CSDD сообщили, что фоторадар наконец починили, неделю назад он начал работать.

Первый стационарный фоторадар начал действовать в Латвии 12 февраля 2015 года. Сейчас на латвийских автодорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, к концу года будет установлено еще 20, а в 2018 году — еще 40. С 12 февраля 2015 года по 30 апреля 2017 года за нарушения, зафиксированные стационарными фоторадарами, оформлено 226,375 тыс. протоколов, а общая сумма наложенных денежных штрафов достигла 8,896 млн евро.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!