ФОТО: Очевидное и невероятное - 1 мая в Краславском крае выпал снег

Погода продолжает преподносить сюрпризы. Если в понедельник, 1 мая, в Риге было тепло и солнечно, то жители Индры, (Краславский край) запросто могли играть в снежки.

"Вот столько выпало снега у нас в Индре на Первое Мая", - написал Александр.

Foto: DELFI Репортер

В Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии сообщили, что в Индре нет метеостанций, а те, что расположены в Пиедруе, Резекне и Алуксне, снег не зафиксировали. Но! Согласно данным, полученным российскими и белорусскими метеостанциями, в приграничных с Латвией районах, 1 мая после обеда, температура воздуха понизилась с +5..+7 до +1..+2 градусов и был зафиксирован кратковременный интенсивный снегопад. Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров. То есть вполне вероятно, что в Индре 1 мая тоже выпал снег. При этом чуть западнее, в Мадоне и Екабпилсе, и в центральных районах Латвии светило солнце, а воздух прогрелся +10 градусов.

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