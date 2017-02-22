ФОТО: Партизанскую "Максиму" в Англии все же пришлось закрыть

Псевдо-"максима" в британском городе Ипсвич проработала недолго - самодельную вывеску на магазине пришлось сменить на что-то более нейтральное. Об этом пишет читательница Delfi Карина.

Информация об открыти Maxima в Ипсвиче появилась в октябре 2016 года. "Вскоре после вашей статьи магазин сменил название на Europe Express, хотя и место, и ассортимент товаров остались теми же", - сообщает Карина, отмечая, что, видимо, прежняя вывеска была незаконной.

Foto: DELFI Репортер

Ранее представитель Maxima Latvija Иварс Свиланс заявил Delfi, что магазины торговой сети работают в странах Балтии, Польше и Болгарии. В Англии "максимы" нет. "На фотографии видно, что вывеска нарисована от руки. Допускаю, что это местное самоуправство. Возможно, такие образом менеджмент магазина пытается привлечь внимание жителей, приехавших в Англию из стран Балтии", - отметил Свиланс.

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