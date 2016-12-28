Во время прогулки по морскому побережью в поселке Папе читатель наткнулся на огромное количество специально продырявленных покрышек.

"Я прошел совсем немного, примерно километр, и увидел, что волнами на берег вымыло восемь покрышек, - рассказал очевидец. Он также вспомнил, что такие шины (с дырками и связанные вместе сетью) лет десять назад специально бросали в море для создания искусственного рифа и выращивания моллюсков для кормления рыб. "Во время шторма эти покрышки отсоединяются друг от друга и волнами их выбрасывает обратно на берег. Никто их не собирает, и море их снова забирает себе, а потом опять "выбрасывает" на берег", - рассказал читатель.

В Руцавской краевой думе порталу Delfi сообщили, что предприятие, которое планировало создать в море искусственный риф для выращивания водорослей, в Папе больше не работает. Правда, покрышки за собой коммерсанты так и не убрали. С приближением туристического сезона, который начинается 1 мая, работники самоуправления ходят по пляжу и сами их собирают. "Обычно их вымывает на берег во время бури осенью и зимой. В последние дни на побережье как раз был сильный ветер", - рассказывает руководитель отдела развития Руцавской краевой думы Янис Раткевич. По его словам, должно пройти еще много лет, чтобы море в районе Папе полностью очистилось от покрышек.

Кстати, после бури на берегу можно увидеть и весьма необычные для пляжа вещи. Например, в прошлом году на берег волнами выбросило старый холодильник, который судя по наклейке был произведен в Южной Америке. "Скорее всего, его в море выкинул кто-то из членов судовой команды", - предполагает Раткевич.

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