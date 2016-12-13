Хотя на дворе зима, на улице все еще можно увидеть аистов. Причем в прямом смысле - на улице. "Ехал по улице Ригас в Рауне и наблюдал абсолютно нетипичную для этого времени года картину - по травке прогуливался аист, искал чего поесть", - написал Арманд.

Впрочем биологи говорят, что в этом нет ничего удивительного. "В любой популяции животных есть больные и отсталые в развитии особи, только у них в отличие от людей нет приютов. По крайней мере, в Латвии", - сообщила порталу delfi.lv ведущий исследователь Факультета биологии Латвийского университета Мара Янаус.

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