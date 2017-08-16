ФОТО: Почему автобусы Rīgas satiksme ездят с открытыми окнами?

В редакцию DELFI Репортера обратилась читательница, которую возмутило, что городской автобус курсирует с открытыми окнами.

"Вот так в автобусах Rīgas satiksme заботятся о том, чтобы пассажирам поступал свежий воздух, когда в салоне не работает кондиционер и полно людей, которые рано утром едут на работу. Rīgas satiksme это кажется нормальным?" - удивляется Линда.

На предприятии Rīgas satiksme сообщили, что первые транспортные средства, оборудованные системой кондиционирования, были закуплены в 2004 году. Сегодня в Риге курсирует 394 трамваев, троллейбусов и автобусов, в которых работают кондиционеры. Однако для того, чтобы они эффективно работали, окна должны быть закрыты.

"Если в салоне работает кондиционер, то мы просим пассажиров не открывать окна. На этот счет мы даже проводили специальную информационную кампанию", - отметила представитель RS Байба Фелдмане-Барташевица. Она также добавила, что водитель не открывал окно - возможно, это сделал кто-то из пассажиров.

Барташевица также отметила, что окно разрешается открывать в том случае, если в салоне не работает кондиционер и очень душно. Однако в целях безопасности окно нужно открывать с той стороны, где расположены двери.

Foto: Rīgas satiksme

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