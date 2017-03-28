ФОТО: Подозрительно все это - полицейские заливают топливо в салон служебного автомобиля

В понедельник вечером в социальной сети Facebook появилась фотография очевидца, вызвавшая бурную реакцию пользователей. На фото - служебный автомобиль Рижской муниципальной полиции, который заехал на "заправку" Statoil на улице Мукусалас. И все бы ничего - только топливо полицейские почему-то заливают не в бак автомобиля, а в салон. "Не знал, что у бусиков бак находится в салоне", - иронизирует очевидец.

Полиция незамедлительно отреагировала на пост в социальной сети. В официальном комментарии РМП сказано: на фото сотрудники Управления безопасности на воде и гражданской защиты, которые заполняют бак лодки, а не канистры с целью использования топлива для личных нужд.

Foto: Rīgas Pašvaldības policija

"У каждого управления полиции номер экипажа начинается со своей цифры. Например, у Центрального управления - 101, 102, 103... В свою очередь, у Управления безопасности на воде и гражданской защиты этот номер - 800. В данном случае номер экипажа 807. Работники конкретного экипажа прибыли на АЗС, чтобы заполнить бак лодки. Предупреждаем, что и в будущем на АЗС, возможно, можно будет увидеть подобную картину - когда сотрудники экипажа под номером 800 заполняют бак лодки, а не автомобиля", - говорится в сообщении РМП.

У РМП заключен договор со Statoil, однако единственная автозаправочная станция, к которой можно подъехать на лодке и заполнить бак, еще закрыта. Этот факт никоим образом не должен сказываться на работе полиции, поэтому топливные баки были сняты и заправлены на обычной АЗС.

В распоряжении РМП имеются 14 лодок, и у всех двигатели оборудованы счетчиками, то есть количество заливаемого и потребляемого топлива фиксируется. Каждый год перед началом сезона счетчики проверяют.

"Одновременно хотим поблагодарить бдительного очевидца, так как понимаем, что со стороны действия полицейских действительно могли показаться подозрительными. В РМП очень жесткий внутренний контроль, поэтому если у жителей появились подозрения в незаконности происходящего, просим обращаться в полицию", - говорится в сообщении РМП.

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