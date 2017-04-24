По предварительным данным, в Большом субботнике приняли участие около 200 тысяч человек, причем уборка проводилась не только на суше, но и в воде, точнее, под водой. В этом году подводные охотники чистили озеро Кишэзерс. Как выяснил DELFI Репортер, в каждом районе Риги под водой скрываются свои "мусорные достопримечательности".

"Подводный" субботник был организован Латвийской федерацией подводного спорта (LZSF), обществом "Спортивный клуб Spearfishing.lv" и Латвийским клубом подводных охотников. Облачившись в гидрокостюмы, подводные охотники собрались на общую фотографию, после чего разделились на две группы и нырнули в холодную воду. В это время "сочувствующие" (жены, дети и друзья, оставшиеся на берегу), укутавшись поглубже в шарфы и вооружившись белыми пакетами, принялись чистить берег. Через несколько часов всех ждал горячий чай и макароны по-флотски.

"Хорошая новость заключается в том, что Кишэзерс оказался чище, чем мы предполагали. Возможно, отчасти это связано с тем, что здесь пологий берег. Как показывает практика, сильнее всего замусорены водоемы с крутым берегом — то есть скинул сверху мусор, и он сразу утонул. Во-вторых, тут все-таки закрытая территория со шлагбаумами, то есть подъехать на машине к воде проблематично, а в руках много не унесешь", - подводит итоги уборки член правления Общества "Спортивный клуб Spearfishing.lv" Виктор Карклиньш.

Энтузиасты чистят рижские водоемы уже 17 лет. Причем если Большой субботник в Латвии проходит только один раз в году - то подводные охотники занимаются уборкой дважды - весной, открывая сезон, и осенью, закрывая его.

Холодильники, чугунная ванна, велосипеды, мотоцикл с коляской, железные трубы, многочисленные покрышки... Чего только они не находили за эти годы. Впрочем, некоторые находки шокируют даже бывалых. "Два года назад мы чистили Рижский канал, на участке от памятника Свободы до Национальной оперы, и нашли детскую коляску, причем со всеми игрушками и детскими бутылочками. Ребенка, к счастью, там не было. Тогда же было найдено очень много одноразовой посуды — тарелки, стаканчики, бокалы, кружки, рюмки... С таким ассортиментом запросто можно целое кафе открыть", - смеется Виктор.

В свою очередь, в районе Румбулы свои "достопримечательности" - железо. Во время одного такого субботника "подвохи" собрали целый контейнер с железяками разного размера и калибра. "Под Островным мостом находили много борсеток, мобильников и кошельков, причем порой со всеми карточками, правами и прочими документами. Однажды в социальных сетях даже удалось найти владельца кошелька, правда, он уже успел сделать новые документы", - рассказывает представитель Spearfishing.lv.

"В ходе таких субботников становится ясно, сколько всего рижане и гости столицы "оставляют" в воде. Даже те водоемы, которые мы уже однажды чистили, снова и снова "зарастают" мусором. Поэтому проблема очень актуальна, и нам бы хотелось привлечь к ней как можно больше внимания", - говорит Виктор Карклиньш и призывает жителей бережнее относиться к природе.

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