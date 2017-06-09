ФОТО: После обильных дождей в лесу появились первые боровики

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер "Сегодня утром был в лесу на болдерайских дюнах. Погода прекрасная, свежий воздух после вчерашнего дождя. Появились первые боровички. Их немного, но какое удовольствие доставляет находка!" - поделился с DELFI Репортером Cергей. Foto: DELFI Репортер Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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