ФОТО: После обильных дождей в лесу появились первые боровики

"Сегодня утром был в лесу на болдерайских дюнах. Погода прекрасная, свежий воздух после вчерашнего дождя. Появились первые боровички. Их немного, но какое удовольствие доставляет находка!" - поделился с DELFI Репортером Cергей.
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