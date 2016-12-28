В понедельник вечером в Межциемсе в некоторых домах не было ни горячей, ни холодной воды. По словам местных жителей, в последнее время такое у них случается часто. Приходится выкручиваться, кто как может. Но в этот раз Rīgas ūdens вдруг решил помочь и подогнал цистерну с питьевой водой.

По словам Айвиса, вода в жилых домах по адресу Гайльэзера 4 и 6 в последнее время пропадает не в первый раз. Причем никаких объявлений или сообщений жителям не оставляют. "Когда звонишь в аварийную, то там тоже ничего толком сказать не могут. Просто говорят - ждите. Один раз вода пропала на два дня и тоже непонятно, почему", - рассказывает читатель.

В понедельник вода пропала снова. Но на этот раз о жителях решили позаботиться. "На удивление, Rīgas ūdens подвез к дому питьевую воду. А уже утром подача воды была возобновлена", - написал Айвис.

На предприятии Rīgas ūdens подтвердили - в понедельник по адресу Гайльэзера 2 произошла авария. "SIA Rīgas ūdens всегда снабжает жителей питьевой водой в случае аварии. Что касается плановых ремонтных работ, то жителей своевременно предупреждают о перебоях в водоснабжении и просят запастись питьевой водой", - отметил представитель Rīgas ūdens Артурс Муцениекс.

Отвечая на вопрос, почему в конкретном районе так часто перебои с водой, представитель Rīgas ūdens сказал, что для этого требуется углубленный анализ. "Для того чтобы определить, как часто в конкретных домах нет воды, нужно проводить углубленный анализ. Это не вопрос одного дня, - сказал Артурс Муцениекс. Он также добавил, что в случае аварии водопровода жители могут заказать цистерну с питьевой водой по телефону: 80002122.

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