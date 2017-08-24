В ночь на четверг в Берлине загорелась шестиэтажная гостинца "Berliner Tor", в которой проживали 10 строителей из латвийской компании Easy Building. Огонь полностью уничтожил личные вещи рабочих, единственное, что удалось спасти - паспорта, пишет delfi.lv.

Пожар в шестиэтажной гостинице "Berliner Tor" вспыхнул ночью, гореть начала комнатка на третьем этаже, сообщает "BZ-Berlin". Из здания были эвакуированы 300 человек, сообщается о шестерых пострадавших. Работы по тушению пожара продолжались до утра. Причины возгорания расследует полиция.

"Наши парни еле успели спастись. Еще полминуты и, возможно, они бы не успели, потому что в дыму было все здание, - рассказал член правления Easy Building Арнис Лаус. В гостинице были размещены 10 рабочих из Латвии. Огонь уничтожил все их личные вещи - в том числе компьютеры, деньги, а также что-то из принадлежащих компании вещей. "Единственное, что удалось спасти - документы, удостоверяющие личность", - отметил Лаус.

Ночь рабочие из Латвии вместе с остальными эвакуированными жильцами гостиницы провели в спортивном зале. Строительные работы пришлось приостановить. В Берлине у компании два объекта - семиэтажный многоквартирный дом и семиэтажная гостиница в центре города. По словам Арниса Лауса, личные вещи рабочих были застрахованы, на данный момент руководство компании ищет для них новое жилье.

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