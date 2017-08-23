"Вчера вечером поставил мотоцикл у дома на улице Валдемара, на тротуаре (мотоциклам можно). Сегодня в 8 утра уже было так..." - пишет Даниел и прикладывает фотографии.

"Все бы ничего, но вчера я специально спросил у строителей: "Не мешает?" Строители ответили, что все ок. При этом не было ни знаков, ни ограждений, - продолжает читатель.

Вообще сам процесс уведомлений водителей о ремонте ужасный, особенно по ночам. Ни знаков, ни полос, то один ряд занят, то другой. Кто кого пропускает, тоже неясно. Если днем хоть что-то можно понять, то по ночам это движение без правил".

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