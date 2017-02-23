ФОТО: Ригу попытались захватить снеговики (и части их тел)

Вчерашний снегопад вдохновил рижан на создание множества снеговиков. Они появились в самых неожиданных местах - например, выстроились в очередь на прием в Службу госдоходов.

"В Латвии налоги должны платить все, в том числе и снеговикам. Пока погода позволяет", - сообщает один из читателей DELFI Репортер.

Foto: DELFI Репортер

Другой обнаружил на проезжей части в Вецмилгрависе огромный снежный ком. Этот район настолько суров, что водителям нужно опасаться не только пешеходов, отмечает он.

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