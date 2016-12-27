Рождественские чудеса бывают и такими. 24 декабря один из читателей Delfi Aculiecinieks сфотографировал автомобиль Opel Astra Caravan, который чуть не вылетел с дороги в реку Айвиексте.

Судя по следам от шин, водитель по каким-то причинам не вписался в поворот, пытался выровнять траекторию движения, но все же вылетел с проезжей части, пишет Илзе. "Хорошо, что в этом году там установили металлический барьер. Знаки сбил, лишние детали от машины тоже разлетелись. Машина уже неслась к воде, но, к счастью, на пути оказалась пешеходная лестница, и можно было спокойно припарковаться", - иронизирует она.

По словам Илзе, автоинспектор сказал, что люди в салоне были нетрезвыми: "Я бы сказала, что Рождественский ангел стоял рядом. Что случилось с пострадавшими не знаю, но думаю, что они могли отделаться синяками и испугом".