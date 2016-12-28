ФОТО: Рождественское чудо - в лесах Латвии "пошли" лисички

Из-за дождливой и, по сути, осенней погоды в лесах Латвии снова "пошли" грибы. На Рождество многие читатели DELFI нашли лисички.

Вадим решил прогуляться по лесу в волости Медуму, Даугавпилсский край. "В последнее время зима нас не особо радует морозом и снегом, поэтому в Рождественские выходные решил побродить по лесу, там, где летом собирал грибы", - рассказывает читатель. Каково же было его удивление, когда он нечаянно нашел целое семейство ярко-рыжих лисичек!

Синтия нашла лисички тоже совершенно случайно - в Юрмале, гуляя по лесу с собакой.

Foto: DELFI Репортер

Необычный урожай на Рождество собрала и Гита. "25 декабря мы с семьей отправились погулять в лес. Заодно прихватили гостинцы для лесных зверушек - морковку, капусту и яблоки. А взамен лес одарил нас своими дарами — лисичками! Если уж нет снега, то хотя бы подливка из лисичек порадует на праздники", - пишет Гита. Лисички были собраны в волости Яунауце.

Foto: DELFI Репортер

А вот Лайма отправилась в лес в поисках елки. Вместе с зеленой красавицей она принесла домой и рыжие лисички, собранные в одном из лесов Кулдигского края.

Foto: DELFI Репортер

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