Печальную картину на днях наблюдал постоянный автор рубрики DELFI Репортер Борис Заезерский. Во время дождя один из аистов запутался в проводах линии электропередачи и погиб. Прошло около 20 часов после гибели птицы, а второй аист так и не смог покинуть место гибели партнера.

"В народе аист - одна из наиболее почитаемых, "священных" птиц. Их пары создаются один раз и на всю жизнь. Только в случае гибели одной из них пара образуется заново, - пишет Борис. - Аисты используют для гнезда крыши домов и других построек, в том числе установленных людьми специально для этой цели. В наше время аисты устраивают свои гнёзда на опорах высоковольтных линий, на фабричных трубах. Одно гнездо служит аистам несколько лет.

На днях во время дождя я услышал негромкий хлопок и увидел сверкание в стороне воздушной линии 20 киловольт. Позже проезжая мимо разъединителя воздушной линии, увидел грустную картину. Прошло около 20 часов после гибели птицы, а аист не смог покинуть место гибели партнера".

На предприятии Sadales tīkls порталу delfi.lv сообщили, что аисты все чаще строят свои гнезда на опорах линии электропередачи. Если в 2013 году их было неполных 8 тысяч, то в 2016 году - уже 9,5 тысячи.

"Всего на опорах линий электропередачи гнезда свили 64% обитающих в Латвии белых аистов, что создает угрозу как обществу, так и самим птицам", - говорит представитель АО Sadales tīkls Татьяна Смирнова. Это может вызвать перебои с подачей электроэнергии, в свою очередь, если ветки коснутся проводов, то это может привести к повреждению линии, а также к возгоранию гнезда и опоры. В прошлом году было зарегистрировано 1935 случаев повреждений линии электропередачи, связанных с гнездованием аистов.

Почему птицы "селятся" именно на столбах? По словам орнитологов, главная причина кроется в том, что жители стали все реже строить на деревьях и крышах домов искусственные опоры для гнезд. "80 лет назад около 90% гнезд аистов располагались на деревьях. Однако сегодня общество все меньше способствует увеличению популяции этих птиц. Sadales tīkls устанавливает основания для гнезд только в отдельных случаях, а перед их установкой специалисты оценивают необходимость этих мер и риски потенциальных повреждений, потому что как основание, так и гнездо создают дополнительную нагрузку на столб", - говорит Татьяна Смирнова.

На предприятии Sadales tīkls призывают жителей проявлять большую активность в увеличении популяции белых аистов - изготавливать для них искусственные основания для гнезд и устанавливать их в безопасных местах.

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