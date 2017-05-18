Вот такую картину увидел читатель DELFI Репортера, проходя под Вантовым мостом в среду, 17 мая. На фотографии видно, что каменные опоры в буквальном смысле крошатся. "Похоже, Вантовый мост становится опасным", - подписал снимок Нормунд.

В Департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что 16 мая проводились работы по сколке поврежденного бетона. "Работы по демонтажу поврежденных конструкций и снятию поврежденного бетонного покрытия на Вантовом мосту проводились и после зимнего сезона, а для обеспечения безопасности дорожного движения была установлена специальная сетка, - говорит представитель Департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола.

Департамент сообщения поручил предприятию, которое согласно договору с департаментом обеспечивает содержание транспортных построек PS “Daugavas labā krasta uzturētājs” и “Daugavas kreisā krasta uzturētājs” обратить особое внимание на состояние Вантового моста и других объектов, и в случае необходимости, до начала работ по обновлению объекта, проводить сколку поврежденного бетона и обеспечивать сетку".

В 2017 году планируется разработать строительный проект по обновлению Вантового моста. На данный момент Департамент сообщения готовит необходимую документацию по закупке.

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