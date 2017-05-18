ФОТО: "Ты туда не ходи". Вантовый мост разваливается на глазах

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Вот такую картину увидел читатель DELFI Репортера, проходя под Вантовым мостом в среду, 17 мая. На фотографии видно, что каменные опоры в буквальном смысле крошатся. "Похоже, Вантовый мост становится опасным", - подписал снимок Нормунд. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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