ФОТО: Тюлененок, которому нравится фотографироваться

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер "В субботу фотографировал красивый закат в Саулкрастах. Тюлененок тоже захотел попасть в кадр", - написал Гатис. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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