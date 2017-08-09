ФОТО: У кого помидор больше? Жители Латвии хвастаются урожаем

"Тамара из Царникавы вырастила помидор весом один килограмм", - похвасталась читательница Татьяна и приложила в качестве доказательства фотографию гиганта на весах.
Но, пока бесспорным чемпионом, остается помидор из Алуксне. Вырастили его супруги Илута и Янис Пуполсы, а весит этот желтый гигант 1 килограмм и 130 граммов.
Foto: DELFI Репортер
Foto: DELFI Репортер
Foto: DELFI Репортер
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