ФОТО: У кого помидор больше? Жители Латвии хвастаются урожаем

После того как DELFI Репортер опубликовал фотографию огромного помидора, весом 700 граммов, остальные огородники и садоводы подсуетились и решили проверить свой урожай.

"Тамара из Царникавы вырастила помидор весом один килограмм", - похвасталась читательница Татьяна и приложила в качестве доказательства фотографию гиганта на весах.

Но, пока бесспорным чемпионом, остается помидор из Алуксне. Вырастили его супруги Илута и Янис Пуполсы, а весит этот желтый гигант 1 килограмм и 130 граммов.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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