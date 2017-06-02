В четверг вечером, 1 июня, у здания Латвийской Национальной оперы рухнул огромный клен. По словам очевидцев, дерево упало прямо на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Это произошло в 17.08 (фотография сделана в 17.10). Я шел с работы домой, когда увидел жуткую картину: недалеко от здания Латвийской Национальной оперы и памятника Свободы рухнул огромный клен, - рассказывает Эдгар.

Дерево упало прямо на тротуар, к счастью, никто не пострадал. В этот момент в парке находились люди, две девочки только-только прошли мимо дерева. Зрелище было впечатляющее, когда из-за сильного ветра дерево упало".

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!