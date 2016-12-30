"В преддверии Рождества и Нового года всегда ждешь чудес и хочется самому сделать что-то хорошее. Поэтому наш дружный 6-й класс школы ISMA "Premjers" решил провести благотворительную акцию "горячее сердце" и собрать подарки для собак и кошек, содержащихся в приюте для животных на Югле", - поделились с DELFI Репортером школьники.

"Представитель приюта Лолита любезно согласилась рассказать нам о работе приюта и показать, как содержатся животные. Мы узнали, что приют нуждается в благотворительной поддержке и что животным дают корм, который подарили посетители. Но жертвовать животным можно не только корма, но также одеяла, наполнители для лотков, игрушки.

Мы всем классом решили, что эта акция станет ежегодной. Мы хотели бы, чтобы и другие школы поддержали нас. А чтобы к нашей акции подключилось как можно больше народа, мы решили передать эстафету рижской гимназии «Maksima». Надеемся, что они подключатся к нашему благотворительному движению и передадут эстафету другим школам".

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