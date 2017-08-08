Во вторник утром, в Добельском крае, в местечке Какениеки загорелся магазин Top, сообщил Иварс. На фотографиях, которые прислал очевидец, видно, что открытым пламенем горит крыша, здание окутало огромное облако дыма.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 8.13. Открытым пламенем горела пристройка магазина Top, рядом с которой находится жилой дом.

Представитель бренда "top!" Илзе Приедите сообщила, что недавно пожар удалось локализовать. Люди не пострадали.

Помещения для нужд магазина арендовало предприятие SIA "Mārksmens". Об убытках пока не сообщается. "На данный момент в установленном законом порядке идет расследование, о причинах пожара у нас информации пока нет," - сообщила Приедите, добавив, что временно магазин будет закрыт.

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