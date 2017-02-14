Во вторник утром из-за сквозняка в главном здании Службы госдоходов, расположенном на улице Талеяс 1, разбилась стеклянная дверь, сообщил Янис.

Представитель АО Valsts Nekustamie īpašumi Арнис Блодонс порталу delfi.lv подтвердил, что сегодня утром в административном здании СГД действительно разбилась одна из дверей. Из-за сильного порыва ветра стеклянная дверь оторвалась и в результате удара разбилась.

По словам Блодонса, сейчас происходит замена стекла. Одновременно начата установка новых крутящихся дверей в административном здании СГД.

DELFI уже сообщал, что до мая планируется заменить центральные двери административного здания СГД. Затраты на замену дверей составят 101,58 тыс. евро. Замена дверей необходима, так как в нынешних образуется сквозняк. Двери будут заменены на крутящиеся. От этого повысится энергоэффективность здания.

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