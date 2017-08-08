"Так выглядело частичное лунное затмение в небе над Тукумсом", - написал Леонс Стипрайс. Фотографии были сделаны в понедельник вечером.

DELFI уже сообщал о том, что вечером 7 августа, сразу после захода солнца в Латвии будет наблюдаться частичное лунное затмение, точнее, максимальная фаза и завершение затмения.

Хотя лунные затмения не такое уж редкое астрономическое явление — они происходят в среднем два-три раза в год — не все они наблюдаются в Европе. В Латвии предыдущее полное затмение Луны наблюдалось 28 сентября 2015 года, а частичные — 11 февраля и 16 сентября 2016 года. Два следующих полных затмения в Латвии можно будет увидеть 31 января и 27 июня следующего года.

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