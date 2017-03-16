В Риге замечен автомобиль, украшенный символикой нацистской Германии. "Последователи", - так отреагировал на увиденное читатель, пожелавший остаться неизвестным. Между тем в полиции сообщили, что использование нацистской символики вне общественных мероприятий разрешено.

На сделанных очевидцем фотографиях видно, что в салоне автомобиля размещен флаг нацистской Германии, в свою очередь, номер украшают свастика и "молнии" SS. Латвийское законодательство не ограничивает автовладельцев при украшении номерных знаков, пишет delfi.lv. В свою очередь, пропорции стилизованного флага не соответствуют пропорциям официального флага нацистской Германии, поэтому его следует считать элементом дизайна.

По словам представителя Государственной полиции Дайриса Анучинса, общего запрета на использование символики нацистской Германии и бывшего СССР в Латвии нет. Поэтому использование данной символики, например, в салоне автомобиля разрешено.

Ограничения распространяются только на общественные и праздничные мероприятия, а также на собрания, шествия и пикеты. В этом случае использование символов бывшего СССР и нацисткой Германии — флага, герба, гимна, свастики, "молний" SS, серпов, молотов и звёзд - запрещено, даже в стилизованном виде.

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