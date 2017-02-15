Во вторник, 14 февраля, в Скулте начался демонтаж старого заброшенного самолета, сообщил delfi.lv Николай. "Очень жаль, что самолет просто сдадут на металлолом", - пишет очевидец.

"Вряд ли его будут перевозить в другое место, потому что самолет просто разрезают на части. Но, возможно, я и ошибаюсь", - говорит автор фото.

DELFI уже писал о том, что в лесу в Скулте, рядом с аэропортом "Рига" стоит старый, никому не нужный и разрисованный граффити самолет — один из известных "туристических объектов".

По словам фотографов Арвиса Рудзитиса и Роберта Янкевича, которые недавно там побывали и сделали фантастическую фотосессию, до самолета можно добраться в любое время. Никаких запрещающих знаков нет и никто никого оттуда не гонит. Пешком до самолета проще всего дойти от улицы Скултес.