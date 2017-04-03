ФОТО: В Яунмарупе сгорел стационарный фоторадар (дополнено в 12.16)

"В ночь с субботы на воскресенье, на Рижской окружной дороге возле Яунмарупе, по непонятным причинам сгорел стационарный радар", - сообщил Сергей.

Этими фотографиями с DELFI Репортером поделился Александр. Читатель проезжал мимо в "самый разгар". Позже ему удалось снять также последствия пожара.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

В Государственной пожарно-спасательной службе информацию подтвердили. "Вызов в Яунмарупе, Марупский край, поступил в 23.55. Горел стационарный фоторадар и находившиеся рядом покрышки на площади один квадратный метр", - рассказала представитель ГПСС Инта Шабоха.

В Дирекции безопасности дорожного движения сообщили, что в ближайшее время фоторадар снова начнет работать. "Все установленные CSDD стационарные фоторадары застрахованы. В максимально сжатые сроки работа фоторадара в Яунмарупе будет возобновлена", - сообщил представитель CSDD Роландс Румба.

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