В субботу, 26 августа, в Юрмале прошел международный парад ретроавтомобилей "Ретро Юрмала 2017". Фотографиями с мероприятия с DELFI Репортером поделился Евгений.

Все желающие смогли увидеть раритетные автомобили из Литвы, Эстонии, Скандинавских стран и стран Западной Европы, России и Белоруссии.

"Ежегодный слет ретроавтомобилей - это прекрасная возможность увидеть в одном месте автомобили из частных коллекций, которые представляют собой музейную ценность и которые не увидишь каждый день на улице", - отметил председатель правления общества "Латвийский клуб классических автомобилей" Марис Межапуке.

Парад ретроавтомобилей в 2017 году прошел уже в 18-ый раз.

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