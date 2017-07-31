"Было уже довольно поздно, когда мы с Артуром решили съездить на море - немного погулять и посмотреть на закат", - так начала свой рассказ в социальной сети Facebook Даце Юдина-Нимане.

"Мы бродили по воде, когда неожиданно заметили птицу - крупную молодую чайку, которая отчаянно пыталась что-то проглотить. Сначала показалось - огромную рыбу, однако, смущало то, что птица выглядела очень уставшей и замученной. Она глотала, глотала, а потом уселась и засунула клюв в воду, как будто бы сдавшись", - рассказывает Даце.

Пара решила подойти поближе. Чайка не реагировала. "И тут оказалось, что бедная птица проглотила полотенце!!! Полотенце, которое кто-то оставил валяться на песке. Полотенце, кусок которого все еще торчал из клюва - именно столько места не хватило в желудке птицы. Если бы чайка проглотила полотенце целиком, то, скорее всего, она была бы уже мертвой", - говорит женщина.

Даце с другом осторожно взяли чайку на руки, приласкали и аккуратно вытащили полотенце. Птица не сопротивлялась. "В качестве благодарности она что-то прокричала, клюнула Артура в руку, попробовала на вкус и попыталась укусить за палец, но когда это не удалось она расправила крылья и улетела в закат. Она забрела в воду, долго пила, мылась, складывала и расправляла крылья, плавала, ныряла, всячески демонстрируя себя во всей красе, а потом поднялась в небо и улетела", - вспоминает Даце и добавляет:

"Дорогие отдыхающие! Убирайте за собой полотенца, купальники, трусы и памперсы. Птицы не знают, что их нельзя есть... Они чуют что-то лакомое, клюют, проглатывают и... погибают. И это все из-за вашей халатности и небрежности!"

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