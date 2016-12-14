ФОТО, ВИДЕО: 170 квадратов в огне. В Юрмале сгорел частный дом

Во вторник вечером в Юрмале на улице Каугурциема загорелся частный дом. "Пламя было интенсивное, на место приехали три экипажа пожарно-спасательной группы, скорая, газовая служба, полиция. По словам соседей, хозяев вроде не было дома, поэтому никто не пострадал", - пишет Янис.