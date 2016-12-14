Как сообщили в Пожарно-спасательной службе, это был самый большой пожар за минувшие сутки. Горела крыша и перекрытие между первым и вторым этажом, площадь горения составила 170 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем пять часов.
Причины возгорания установит полиция. По словам соседей, летом был завершен капитальный ремонт дома.
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