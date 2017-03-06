В минувшие выходные на бывшей взлетной полосе "Румбула" собрались фанаты Audi и BMW, чтобы построить из машин фирменную эмблему любимой автомобильной марки. Неделю назад с этой же целью на Румбуле гостили владельцы Mercedes. Кто лучше всех справился с поставленной задачей, судите сами.

В субботу, 4 марта, на взлетной полосе в "Румбула" состоялась встреча владельцев BMW. "Мы создали логотип BMW из наших авто. В построении логотипа участвовало более 50 автомобилей марки BMW. Съемка велась при помощи дрона", - рассказали DELFI Репортеру участники мероприятия.

А уже в воскресенье, 5 марта, здесь собрались фанаты марки Audi. В построение эмблемы и надписи "Латвия" участвовали 155 автомобилей.

25 февраля на взлетной полосе состоялась встреча любителей "мерседесов". "Мы попытались воссоздать значок Mercedes-Benz при помощи наших железных коней. В построении значка участвовал 31 автомобиль Mercedes. Затея была не из легких, но нам это удалось. Фотографии были сделаны при помощи квадрокоптера", - рассказала Юлия.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!