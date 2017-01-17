ФОТО, ВИДЕО: Десятки разбитых бутылок и море пива на улице Мукусалас

DELFI Репортер |





Во вторник днем, на улице Мукусалас произошло ЧП. Из грузовика на дорогу вылетели ящики с пивом Lāčplēsis, сообщают очевидцы.

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