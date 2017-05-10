ФОТО, ВИДЕО: Гнездо орлов, в котором самка высиживает яйца, завалило снегом

Если вы думаете, что в эти майские дни снег застал врасплох только вас, то ошибаетесь. Птицам, многие из которых высиживают яйца или уже вовсю воркуют с потомством, тоже приходится несладко. Так 9 мая в Курземе гнездо рыбного орла, в котором самка высиживает три яйца, завалило снегом, свидетельствует видео Латвийского фонда природы.

Многие забеспокоились: не замерзнут ли яйца в такой холод? В Латвийском фонде природы поспешили успокоить: "Наши специалисты подтверждают - с яйцами все в порядке, пока птица сидит на них". По наблюдениям орнитологов, самка периодически улетает, однако никогда надолго не оставляет гнездо.

Foto: "Dabasdati.lv"

Foto: "Dabasdati.lv"

Сегодня, 10 мая, снега уже не видно, однако рано утром гнездо и сама птица были покрыты инеем.

Foto: "Dabasdati.lv"

В среду утром испытания выпали и на долю ястреба-тетеревятника, который живет в Риге и у которого уже появилось потомство. В шесть утра пошел снег и мелкий град. Вскоре самку ястреба, которая пыталась заслонить собой от непогоды трех вылупившихся птенцов, засыпало снегом. Однако уже через несколько часов снег почти растаял.

Заснеженное гнездо было и у пары черных аистов, обитающих в Земгале. Птицы стойко переносили непогоду.

Foto: "Dabasdati.lv"

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