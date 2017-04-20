Ранним утром 20 апреля на подземной стоянке дома по ул. Салнас, 21 в Риге вспыхнул пожар. На место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов. По словам очевидцев, многие жители дома стали спешно покидать жилище и отгонять машины из опасной зоны.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на ул. Салнас поступил в 6.48. В подвале дома горели три легковых автомашины на площади 25 кв.м. В социальных сетях появилась информация о том, что одна из машин якобы взорвалась, однако в ГПСС заявили, что не располагают такой информацией.

Из горящего здания были спасены четыре человека (из-за сильного задымления всех пришлось выводить в специальных дыхательных масках) и эвакуированы 300.

В больницу доставлена 23 летняя женщина, которая надышалась дымом, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. Спасатели помогли пострадавшей выбраться из задымленного лифта и передали медикам "скорой".

Примерно через час пожар повышенной опасности удалось потушить. Причины пожара будет расследовать Государственная полиция.

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