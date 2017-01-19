"Крещенское освящение воды реки Лиелупе и купание в проруби прошли 19 января в праздник Крещения Господня (Богоявления) на территории Елгавского яхт-клуба. Мероприятие было организованно православным храмом Св.Симеона и Анны и клубом закаливания и плавания "Jelgavas Roņi", - пишет Борис.

"В этот день Спаситель своим Крещением освятил воду. В память этого у православных и староверов принято окунуться в ледяную воду с головой. Купание в проруби на праздник Крещения не является развлечением. Считается, святая вода в этот день приобретает особые свойства: помогает избавиться от болезней, духовно обогатиться и окрепнуть, закалиться и смыть грехи", - пишет елгавчанин.

А вот так праздник Крещения проходил в Екабпилсе.

Крещенские купания проходят 19 января Риге, Мадоне, Лудзе, Екабпилсе, Ливаны и других городах. DELFI Репортер призывает читателей делиться фотографиями о том, как праздник Крещения и купание в проруби проходит в их городе. Фотографии можно присылать на электронную почту reporter@delfi.lv или через специальную форму для отсылки репортажей.