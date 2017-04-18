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ФОТО, ВИДЕО: "Морской бобр" принимает солнечные ванны(1)
"В минувшие выходные на берегу Рижского залива, довольно далеко от впадающих в него рек и ручьев, был обнаружен бобер, который отдыхал и грелся на солнышке. Надеемся, что в итоге он отогрелся и уплыл домой", - написал Эдуард.
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