В пятницу, 7 апреля, на Кипсале начала свою работу международная выставка "AUTO-2017". Представительство иностранных участников "Auto" ограничилось государствами Европы: Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Польша. Больше всего, конечно, было участников из нашей страны - 109 фирм.

Вернисаж, включает в себя четыре подраздела: автосалон новых автомобилей - собственно "Аuto"; грузовой и коммерческий транспорт - "Транспортная техника"; "Автомеханика" - раздел сервисного обслуживания и ремонтного оборудования; "Auto Exotica" - выставка эксклюзивных, оригинальных и причудливых автомобилей.

Из представленных новинок хотелось бы выделить Renault Koleos 2017, новый "Land Rover Discovery", "Honda Civic" - впервые в истории с турбонаддувом. Лучше меня о новом "Рено" расскажет представитель фирмы-дилера французских автомобилей в Латвии (см. видео). Цена машины станет известна несколько позднее, так что копите деньги.