ФОТО, ВИДЕО: На Латвию обрушилась гроза с градом

"Вот такой град только что прошел в Иманте", - написал Александр.
Foto: DELFI Репортер
Град обрушился не только на Ригу. Жительница Саулкрасты рассказала, что сегодня весь день стояла жуткая жара, а ближе к вечеру небо резко затянуло тучами, началась гроза. "Сильный ливень с градом! И это летом", - написала Ольга.
Foto: DELFI Репортер
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