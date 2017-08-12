ФОТО, ВИДЕО: На Латвию обрушилась гроза с градом

"Погода преподносит очередной сюрприз. Град в августе!" - поделился с DELFI Репортером Сергей. Видео и фотографии были сделаны в субботу, 12 августа, около 18.00.

"Вот такой град только что прошел в Иманте", - написал Александр.

Foto: DELFI Репортер

Град обрушился не только на Ригу. Жительница Саулкрасты рассказала, что сегодня весь день стояла жуткая жара, а ближе к вечеру небо резко затянуло тучами, началась гроза. "Сильный ливень с градом! И это летом", - написала Ольга.

Foto: DELFI Репортер

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!