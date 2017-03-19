В воскресенье на Мангальсале можно было увидеть улыбающегося тюленёнка. "Гуляли по молу и увидели тюленёнка, который грелся на солнышке. Сначала я подумала, что ему нужна помощь, но когда он начал улыбаться и с сонным видом глазки тереть, то сомнения отпали", - улыбаясь, рассказывает Ангелина.

DELFI Репортер уже писал о том, что в воскресенье в Риге на волнорезе на Мангальсале был замечен тюлененок. В Управление по защите природы обратились сразу несколько человек, которые сообщили, что вокруг шеи тюленёнка обмотан кусок пластмассы, возможно, часть рыболовецкой сети. Специалисты по телефону рассказали прохожим, как освободить животное.

А этого забавного тюлененка на Даугавгривском пляже сняла Татьяна. Малыш хоть и сонный, но совсем не против поиграть.

В марте на морском побережье довольно часто можно встретить молодых тюленей. Специалист Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс пояснил, что при встрече с тюлененком надо оценить состояние его здоровья: примерную длину тела, упитанность или худобу, наличие ран. Если с вами собака, то обязательно надо взять ее на поводок. Также следует отойти от тюленя подальше, чтобы не нервировать животное.

"Тогда надо звонить специалистам Управления охраны природы по телефону 29198590. Специалисты решат, что делать дальше, оставить тюлененка на месте, переместить в более тихое место или доставить в Рижский зоопарк", - говорит Марис Лиелкалнс.

Тюлененка нельзя кормить, сталкивать в воду и пытаться самостоятельно переместить его.

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