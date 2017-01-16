ФОТО, ВИДЕО: На пляже в Вецаки читатель увидел череп

"Прогуливаясь по пляжу Вецаки, я дошел до воды и сделал несколько фотографий и видео побережья. Дома просматривая снятое, на видео внезапно обнаружился череп. Это явление вызывается психологическим феноменом парейдолии. Именно он заставляет нас видеть в случайных предметах самые различные образы", - пишет Ян.

В энциклопедии сказано, что парейдолия - это разновидность зрительных иллюзий (так называемые "сенсорные иллюзии дополнения"); заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта. Таким образом, смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчётливое и определенное — например, фигуры людей и животных в облаках, изображение лица человека на поверхности Марса.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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