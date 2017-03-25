"В субботу, 25 марта, примерно в 15:15 многие жители домов, расположенных на проспекте Виестура, услышали оглушительный взрыв. Люди прильнули к окнам. Последствия взрыва не заставили себя ждать - над лесом поднялся столб дыма", - поделился с DELFI Репортером очевидец.

"Через несколько минут раздался вой пожарных сирен. Некоторые из наиболее любопытных, среди которых оказался и я, даже вышли на улицу. Эпицентр возгорания был на территории бывшей воинской части, что на проспекте Виестура со стороны Межапарка. Сейчас здесь находятся нефтетерминал и несколько транспортных фирм, - рассказывает читатель.

На ЧП первыми прибыли пожарные и экипаж полиции самоуправления. Буквально следом приехали две машины скорой помощи и гос полиция. Огнеборцы успешно тушили пожар, поэтому не хотелось отвлекать их от работы, чтобы узнать причину взрыва и возгорания".

Звонок в дежурную часть Государственной пожарно-спасательной службы поступил в 15.21. Очевидцы сообщили, что со стороны Межапарка виден дым. Прибыв по указанному адресу, пожарные констатировали, что горит сарай и микроавтобус, общая площадь горения - 15 квадратных метров.

Примерно через час пожар был потушен, пострадавших нет, сообщили в ГПСС.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!