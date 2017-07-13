"История того дня, была почти как в этом анекдоте: "В парке сидит элегантный мужчина в костюме, в галстуке, на носу очки и жадно ест бутерброд. Над ним на суку сидят два воробья и рассуждают. Один говорит: "Подождем еще пару минут… Если он нам ничего не покрошит, тогда ему придется познакомиться с нами с другой стороны!"
К счастью, с "другой стороны" мы с воробьями не познакомились. Так как все остались сыты и довольны!" - смеется Даниил.
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