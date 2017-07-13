DELFI Репортер уже рассказывал об утиной паре, которая "заставила" водителя, остановившегося на автозаправке на перекус, делиться хлебом. Так вот, оказывается, на этой АЗС орудует еще одна птичья банда.

"История того дня, была почти как в этом анекдоте: "В парке сидит элегантный мужчина в костюме, в галстуке, на носу очки и жадно ест бутерброд. Над ним на суку сидят два воробья и рассуждают. Один говорит: "Подождем еще пару минут… Если он нам ничего не покрошит, тогда ему придется познакомиться с нами с другой стороны!"

К счастью, с "другой стороны" мы с воробьями не познакомились. Так как все остались сыты и довольны!" - смеется Даниил.

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