ФОТО, ВИДЕО: На улице Мукусалас в канал упала машина

Во вторник днем, в канал Биекенгравис упала машина, сообщили очевидцы. На место ЧП прибыли полиция, "скорая" и спасатели.

В Государственной полиции DELFI Репортеру сообщили, что вызов на улицу Мукусалас поступил в 11.30. О случившемся сообщили очевидцы.

В канал упал автомобиль Citroen. Водителя на месте не было. С помощью специальной техники спасатели вытащили машину на берег и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

В группе "Ездуны" на Facebook очевидцы выложили фотографии.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

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