В ночь на понедельник, в Межциемсе во дворе многоквартирного дома на улице Бикерниеку вспыхнули машины. На место ЧП прибыли пожарные, полиция и "скорая".

В Государственной пожарно-спасательной службе порталу delfi.lv сообщили, что вызов поступил в понедельник, в 3:01. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Через час пожар был потушен.

"Прибыв на место, сотрудники Государственной полиции констатировали, что сгорели шесть легковых машин", - сообщили в полиции.

По факту случившегося начат уголовный процесс по части второй статьи 185-й Уголовного закона - намеренная порча чужого имущества, совершенная с помощью поджога или иным опасным способом. За подобное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Назначена экспертиза, проводится расследование.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!