ФОТО, ВИДЕО: Новогодний салют в Риге с высоты птичьего полета

DELFI Репортер |





Фантастически красивые кадры салюта на Набережной 11 ноября с помощью дрона сделал Рейнис Вилнис Балтиньш. Посмотреть салют пришли более 80 тысяч человек. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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