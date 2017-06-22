ФОТО, ВИДЕО ОЧЕВИДЦЕВ: На улице Илукстес по проезжей части бегает лось

"Стою сегодня утром на остановке "Sesku iela", жду автобус на работу. И тут вижу следующее", - пишет Игорь, прикладывая видео, на котором видно, как по проезжей части между машинами носится лось. Видео было снято в 8.20.