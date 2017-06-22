Еще двух лосей сегодня в пять утра видели на улице Дарзциема, пишет delfi.lv.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!