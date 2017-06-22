"Стою сегодня утром на остановке "Sesku iela", жду автобус на работу. И тут вижу следующее", - пишет Игорь, прикладывая видео, на котором видно, как по проезжей части между машинами носится лось. Видео было снято в 8.20.
Еще двух лосей сегодня в пять утра видели на улице Дарзциема, пишет delfi.lv.
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.