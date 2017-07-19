Во вторник утром в Балтийском море, в проливе Суур вяйн между материковой частью Эстонии и островом Муху был замечен большой смерч, сообщает rus.Delfi.ee. Фотографии и видеозаписи прислали порталу очевидцы.

По словам автора видео Прийду Аардама, редкое природное явление можно было наблюдать около 10 часов утра. Аардам отметил, что о смерче сообщил капитан парома, который отметил, что опасности нет - вихрь находился на значительном расстоянии.

Портал отмечает, что водяные смерчи можно регулярно наблюдать на западном побережье островов, но довольно часто они образуются и в проливе Вяйнамери, в Рижском заливе и в Финском заливе. Сезон водяных смерчей приходится на август и сентябрь, когда вода теплая, но могут прийти довольно холодные воздушные массы.